Израиль в поисках приключений

Олег Стародубцев Израиль, видимо рассудил: сгорел сарай, гори и хата, и в привычной для себя наглой манере, нанес удары по аэропортам Дамаска и Алеппо в Сирии, обе воздушные гавани, по предварительным данным, приостановили работу.
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