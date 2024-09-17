Врачи: подростки в 13-14 лет наиболее подвержены алкогольной зависимости

Эксперты дали советы как избежать негативных последствий.Специалисты Министерства здравоохранения Московской области сообщили, что подростки в возрасте 13-14 лет наиболее подвержены риску развития алкогольной зависимости.
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