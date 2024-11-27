Путин оценил взаимодействие России и Казахстана в области мирного атома

В рамках взаимодействия России и Казахстана в области мирного атома эффективно работают шесть совместных предприятий по добыче и обогащению урана, 27 ноября заявил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые состоялись в Астане.