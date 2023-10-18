Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Почему в правительстве России сидят иностранные граждане? Из воюющих с нами стран!

Почему в правительстве России сидят иностранные граждане? Из воюющих с нами стран!

Многие ли сейчас люди вообще понимают, какое высокое значение испокон веков вкладывалось в понятие Гражданин? Тысячелетия назад, племена живущие на Апеннинском полуострове, вели кровопролитные войны с Римом, требуя статуса граждан.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Нехилый списочек По крайней мере, простой въезд в другие страны обеспечен
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3 час.
Александр Яковлев
в своих не стреляет...
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1 час.
Maxim Yushkin
👍 Хочется верить, что это- &quot;радивизовое гражданство&quot;. Но доверия это не вызывает ОДНОЗНАЧНО! 🤬
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59 мин.

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