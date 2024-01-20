Российский морпех победил 3 украинцев в рукопашной схватке в зоне СВО

РИАМО - 20 янв. Мобилизованный в Якутии боец штурмподразделения ВС РФ с позывным Куба рассказал о рукопашной схватке с тремя украинскими военными на донецком направлении спецоперации, передает РИА Новости.
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