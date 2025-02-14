Возможность подарков, предзагрузка игр и многое другое: Epic рассказала планы на Games Store в 2025 годуКомпания Epic опубликовала обзор 2024 года в своём магазине игр на ПК, а также поделилась планами на его улучшение в этом году.
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