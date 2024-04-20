«Еще минута»: 70-летняя Успенская обратилась к публике после слухов о госпитализации

Певица появилась в прямом эфире и предложила загадать желание. Любовь Успенская кадр шоуПоявившаяся накануне новость об экстренной госпитализации Любови Успенской, у которой возникли проблемы с сердцем, заставили понервничать ее фанатов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии