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Изнеру осталось 12 эйсов до рекордных 14 тысяч

Джон Изнер в первом круге турнира в Окленде проиграл Грегуару Баррере – 7:6(3), 6:7(5), 3:6. По ходу матча американец выполнил 28 эйсов.

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