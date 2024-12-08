В рамках инициативы первичной профсоюзной организации учащихся Бобруйского государственного механико-технологического колледжа была организована увлекательная поездка в парк истории ´Великое княжество Сула´.
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