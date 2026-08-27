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Павла — папина копия, Петр — «маленький мужик»: как растут дети Вилковой и Любимова, которых долго прятали

Павла — папина копия, Петр — «маленький мужик»: как растут дети Вилковой и Любимова, которых долго прятали

Екатерина Вилкова и Илья Любимов долго оставляли двоих детей за пределами публичной жизни. Сейчас Павле 14, Петру 12, и редкие семейные кадры появляются по конкретным поводам: день рождения, поездка, получение паспорта.

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