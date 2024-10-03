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Тульские новости

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Илья Гарбузов сделал красивые снимки статуи

Илья Гарбузов сделал красивые снимки статуи

Когда что-то вот-вот исчезнет, его начинают оберегать. У всех вдруг открываются глаза, и гипсовая девушка с веслом в захудалом дворе кажется почти такой же прекрасной, как мраморная наяда в Летнем саду… Тогда скульптуру из недолговечного гипса берут на реставрацию, а потом водружают на место с полным почтением.

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