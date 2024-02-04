Скандал в игре «Барсы», команда Мэттьюса выиграла Матч звезд НХЛ, Мбаппе вроде едет в «Реал», французы защищали Валиеву в суде и другие новости

Лена Мисько

Месяц назад в прессу попала информация, что Спартак, якобы, ищет вратаря. Многие агенты выстроились в очередь в клуб и СМИ, чтобы предложить и пропиарить лишний раз своих клиентов. Всё только начинается. Завтра ждём новость, что Артем Ребров решил возобновить карьеру или кумир Гены Гордеева Песьяков возвращается в Спартак.