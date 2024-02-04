Скандал в игре «Барсы», команда Мэттьюса выиграла Матч звезд НХЛ, Мбаппе вроде едет в «Реал», французы защищали Валиеву в суде и другие новости

1. В 23-м туре Ла Лиги «Барселона» победила «Алавес» (3:1) в гостях. Героем матча стал форвард каталонцев Виктор Роке.
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