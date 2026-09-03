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Мы соседи по планете

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Девушки под водой на потрясающих снимках фотографа-фридайвера Лекси Лайн

Девушки под водой на потрясающих снимках фотографа-фридайвера Лекси Лайн

Лекси Лайн (Lexi Laine) специализируется на создании атмосферных фотографий. И это не фотошоп, снимки действительно были сделаны под водой, ведь эта фотограф из Британии, которая умеет задерживать дыхание на несколько минут.

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