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Орловцу приказали выдвигаться в Белгородскую область для участия в эвакуации раненых

Орловцу приказали выдвигаться в Белгородскую область для участия в эвакуации раненых

Житель города Орла накануне был озадачен звонком, который поступил якобы от сотрудника МЧС. Звонивший просил мужчину выдвигаться на личном автотранспорте в Белгородскую область «для эвакуации раненых и людей из зоны боевых действий».

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