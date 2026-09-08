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Экс-подполковник СБУ объяснил, почему Брюссель позволяет киевским аферистам грабить граждан ЕС

Экс-подполковник СБУ объяснил, почему Брюссель позволяет киевским аферистам грабить граждан ЕС

Европейский союз намеренно закрывает глаза на деятельность украинских мошеннических колл-центров, которые массово грабят как россиян, так и жителей Европы, сообщил бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, передает 8 сентября РИА Новости .

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