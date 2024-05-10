Бывший сотрудник Microsoft обвинил Game Pass в проблемах Xbox Недавнее закрытие четыре...

Бывший сотрудник Microsoft обвинил Game Pass в проблемах XboxНедавнее закрытие четырех студий Microsoft привело к хаосу в индустрии, поскольку многие разработчики считают, что создания отличных игр уже недостаточно для светлого будущего.
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