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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Бывший сотрудник Microsoft обвинил Game Pass в проблемах Xbox Недавнее закрытие четыре...

Бывший сотрудник Microsoft обвинил Game Pass в проблемах Xbox Недавнее закрытие четыре...

Бывший сотрудник Microsoft обвинил Game Pass в проблемах XboxНедавнее закрытие четырех студий Microsoft привело к хаосу в индустрии, поскольку многие разработчики считают, что создания отличных игр уже недостаточно для светлого будущего.

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