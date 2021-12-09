Спорт Уик-Энд

5 подписчиков

«Зальцбург» испортил всю малину. Австрийский клуб обыграл «Севилью» и вышел в плей-офф ЛЧ. Таблица коэффициентов УЕФА

«Зальцбург» испортил всю малину. Австрийский клуб обыграл «Севилью» и вышел в плей-офф ЛЧ. Таблица коэффициентов УЕФА

Понятно, что мы рассчитывали совсем на другой результат в группе G. Ведь в случае победы «Севильи», игравшей на чужом поле, но при пустых из-за карантина трибунах, «Зальцбург» мог даже опуститься на 4-е место и вылететь.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх