«Зальцбург» испортил всю малину. Австрийский клуб обыграл «Севилью» и вышел в плей-офф ЛЧ. Таблица коэффициентов УЕФА

Понятно, что мы рассчитывали совсем на другой результат в группе G. Ведь в случае победы «Севильи», игравшей на чужом поле, но при пустых из-за карантина трибунах, «Зальцбург» мог даже опуститься на 4-е место и вылететь.
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