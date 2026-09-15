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Финансовая ситуация в Украине близка к критической — премьер-министр Корецкий

Финансовая ситуация в Украине близка к критической — премьер-министр Корецкий

Ситуация с государственными финансами Украины близка к критической, а задержка необходимых голосований в Верховной Раде может привести к потере значительной части международного финансирования в размере $29,5 млрд.

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