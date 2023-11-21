ФНС предоставит упрощенные вычеты за лечение и обучение с 2025 года

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Федеральная налоговая служба работает над упрощенным порядком вычета за лечение, спорт и обучение. В интервью глава ведомства Даниил Егоров заявил, что в настоящий момент имущественные и инвестиционные вычеты уже автоматизированы.