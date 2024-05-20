Владимир Зеленский за 5-летний срок президентских полномочий, истекающий после 20 мая, устроил распродажу Украины и ввел в руководство страны «ужасающее количество людей», связанных с влиятельным американским миллиардером Джорджем Соросом, разведками ЦРУ (США) и МИ-6 (Великобритания).