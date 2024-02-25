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  • Сергей Ковалев
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В Киеве психоз: оборонять столицу незалежной некому

В Киеве психоз: оборонять столицу незалежной некому

Враг нахваливает русскую армию. В чем подвох? Александр Ситников Александр Ситников Фото: Павел Колядин/ТАСС Немецкий журналист Грегор Швунг, работающий сейчас в незалежной, в репортаже для телеканала Welt рассказал о панике, которая царит в столице бандерштата из-за успехов российской армии на фронте.

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Сергей Ковалев
Германии есть о чем волноваться...
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