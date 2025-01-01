Захарова рассказала об опасной красоте русских женщин

Иностранцы говорят, что приезжать в Россию опасно из-за красоты женщин, заявила Мария Захарова.По словам официального представителя МИД, приезжающие в Россию гости-иностранцы не просто обращают внимание на красоту русских женщин, но и видят в этом определенную опасность.
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