Захарова рассказала об опасной красоте русских женщин

Иностранцы говорят, что приезжать в Россию опасно из-за красоты женщин, заявила Мария Захарова.По словам официального представителя МИД, приезжающие в Россию гости-иностранцы не просто обращают внимание на красоту русских женщин, но и видят в этом определенную опасность.