Валерий Карпин: «Спартак» ассоциировался с определенным стилем, другие клубы России – нет. У Романцева был тот же футбол, что и у Гвардиолы, с точки зрения философии»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сравнил Олега Романцева и Пепа Гвардиолу. «Говорил, что в начале тренерской карьеры в «Спартаке» хотел играть в подобие тики-таки Пепа Гвардиолы, но не совсем учитывал, что для такого футбола у нас нет, допустим, крайних защитников, классно работающих с мячом.