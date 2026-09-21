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После обработки 95,18% протоколов «Единая Россия» набирает 57,83%

После обработки 95,18% протоколов «Единая Россия» набирает 57,83%

Предварительно «Единая Россия» получает 355 депутатских мест в новом парламенте.УтроNews .

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