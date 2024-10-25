Миршаймер: Запад не смог превратить Путина в изгоя на международной арене

Западные страны не смогли добиться изоляции российского президента Владимира Путина на международной арене, заявил в интервью YouTube-каналу Deep Dive политолог из США Джон Миршаймер, комментируя итоги прошедшего в столице Татарстана саммита БРИКС.
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