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Военное обозрение

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Противник утратил возможность осуществлять быстрые рывки в Курской области и пытается отыграться на местном населении

Противник утратил возможность осуществлять быстрые рывки в Курской области и пытается отыграться на местном населении

Число уничтоженной бронетехники ВСУ на Курской земле перевалило за 300 единиц. Это техника из США, Германии, Польши, Италии.

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