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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дакар-2025. Сантолино выиграл 3-й этап в классе мотоциклов, Сандерс сохранил лидерство в гонке

7 января в Саудовской Аравии проходит третий этап ралли-рейда «Дакар-2025». Победу в классе мотоциклов одержал Лоренсо Сантолино, Даниэль Сандерс сохранил лидерство в общей классификации, но позволил вплотную приблизиться конкурентам.

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