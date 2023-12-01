Ян Гуан и Тянь Тянь: Гигантские панды с милыми именами вернутся в Китай

Их передали Великобритании в рамках соглашения о сотрудничестве. Мишек с нетерпением ждут дома.Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь рассказал, что в страну вернутся две гигантские панды, которые были переданы Великобритании 12 лет назад.
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