Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Николаевич
    А ведь стерва знает, что сундук набит уже доверху! А мужик - наркоман - у  него нет "ВЕРХА" === Д У Р А ! Конец будет...Жена Зеленского з...
  • Вадим Скоробогатов
    ТАКАЯ ЖЕ ТВАРЬ...КАК И ЕЁ ШУТ ЭТОТ ГОРОХОВЫЙЖена Зеленского з...
  • Сергей Oблезов
    Стройте завод ближе Донецку, чтобы стрелять по нему было удобней!Германия расширяе...

Ян Гуан и Тянь Тянь: Гигантские панды с милыми именами вернутся в Китай

Ян Гуан и Тянь Тянь: Гигантские панды с милыми именами вернутся в Китай

Их передали Великобритании в рамках соглашения о сотрудничестве. Мишек с нетерпением ждут дома.Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь рассказал, что в страну вернутся две гигантские панды, которые были переданы Великобритании 12 лет назад.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх