Пальмовая масса: мелодрама про собаку возглавила прокат

Самый ожидаемый фильм года «Красный шелк» даже спустя месяц после старта не подпускает конкурентов близко — он в прошедший уикенд победил самого Мэла Гибсона и его новую режиссерскую работу «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом.
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