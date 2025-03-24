Пальмовая масса: мелодрама про собаку возглавила прокат

Самый ожидаемый фильм года «Красный шелк» даже спустя месяц после старта не подпускает конкурентов близко — он в прошедший уикенд победил самого Мэла Гибсона и его новую режиссерскую работу «Особо опасный пассажир» с Марком Уолбергом.