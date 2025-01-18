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Микельсен обыграл Хачанова и впервые вышел во вторую неделю «Большого шлема»

Микельсен обыграл Хачанова и впервые вышел во вторую неделю «Большого шлема»

Он проиграл 20-летнему Алексу Микельсену – 3:6, 6:7(5), 2:6. Хачанов впервые с 2022-го не вышел во вторую неделю в Мельбурне.

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