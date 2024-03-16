Журналист де ла Рика: Захарян не перестает быть разочаровывающим приобретением

Испанский журналист Pereodista De Relevo и обозреватель "Реала Сосьедад" Патчо де ла Рика, говоря о первом голе российского полузащитника Арсена Захаряна в чемпионате Испании, заявил, что перед полученной в феврале травмой его игра улучшилась.
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