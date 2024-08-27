Известный юморист-иноагент избавился от жилья в России

Известный российский юморист и телеведущий Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), который покинул Россию после начала спецоперации на Украине и переехал в Израиль, продал квартиру в Петербурге.
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