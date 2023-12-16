В начале двухтысячных годов годов студент-геолог Фабиани Эррера отправился на экскурсию в крупнейший в мире открытый угольный карьер в Колумбии.
Змеи-гиганты
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В начале двухтысячных годов годов студент-геолог Фабиани Эррера отправился на экскурсию в крупнейший в мире открытый угольный карьер в Колумбии.
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