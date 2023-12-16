Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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  • GriG Ms
    полвека назад кадык у каждого второго был , а щас чёйт этой хрени нет не у когоИнтересные факты ...
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    Кошмар ! Не соображали что ли?Что на Руси назыв...
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Змеи-гиганты

Змеи-гиганты

В начале двухтысячных годов годов студент-геолог Фабиани Эррера отправился на экскурсию в крупнейший в мире открытый угольный карьер в Колумбии.

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