СК показал видео допроса обвиняемого в подрыве машины экс-судьи в Бердянске

Обвиняемый в подрыве автомобиля бывшего судьи в Бердянске рассказал на допросе, что обнаружил взрывчатку в лесопосадке и поддерживал связь с сотрудниками украинской разведки через приложение, сообщает СК РФ, опубликовавший видео допроса.