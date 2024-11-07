СК показал видео допроса обвиняемого в подрыве машины экс-судьи в Бердянске

Обвиняемый в подрыве автомобиля бывшего судьи в Бердянске рассказал на допросе, что обнаружил взрывчатку в лесопосадке и поддерживал связь с сотрудниками украинской разведки через приложение, сообщает СК РФ, опубликовавший видео допроса.
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