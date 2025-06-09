Да никто на тебя не смотрит: чем чревата детская нагота на пляже

С пляжным сезоном ассоциируется загар, солнцезащитный крем и… играющие в песке голые дети. У каждого родителя обнаженного малыша свои возрастные рамки для «это же ребенок» и медицинские показания на «пусть тело дышит» — и там, и там любящее сердце видит только пользу.
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