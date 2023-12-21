В Крыму назвали главную причину отказа в получении пособия на ребенка

В 60% случаев отказ в назначении пособия происходит из-за превышения среднедушевого дохода в семье. Об этом на пресс-конференции в Симферополе сообщил заместитель управляющего отделением Отделения СФР по Республике Крым Сергей Бугаев.
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