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TRENDYMEN

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5 видов спорта, которые на самом деле сложнее, чем кажутся

5 видов спорта, которые на самом деле сложнее, чем кажутся

Кажется, что в футболе главное – умение быстро бегать и забивать голы, а в гольфе просто попасть мячом в лунку.

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Новый комментарий от пользователя
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фарид сабиров

Из за того что местные ойлиТА возомнила себя ойлиГрехами и с кривыми вороватыми ручейками потянулась в ряды гольфунов. Так эти гольфуны всю природу Тарастана уничтожили, одно слово гольФуны.