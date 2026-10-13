5 видов спорта, которые на самом деле сложнее, чем кажутся

Кажется, что в футболе главное – умение быстро бегать и забивать голы, а в гольфе просто попасть мячом в лунку.
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Из за того что местные ойлиТА возомнила себя ойлиГрехами и с кривыми вороватыми ручейками потянулась в ряды гольфунов. Так эти гольфуны всю природу Тарастана уничтожили, одно слово гольФуны.