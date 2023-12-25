Премьер Госсовета КНР посетил пострадавшие от землетрясения районы и проинспектировал работы по восстановлению и расселению после стихийного бедствия

Ланьчжоу, 23 декабря /Синьхуа/ -- Премьер Госсовета КНР Ли Цян призвал использовать все возможные средства для улучшения жилищных условий пострадавших от землетрясения людей в северо-западных районах Китая и обеспечить им благополучное проживание в зимний период.