Смартфон с экраном 120 Гц и зарядкой 80 Вт оценили от 43 тыс. рублей В России стартовали продажи защищённого смартфона Honor X9e Pro, оснащённого аккумулятором ёмкостью 11 000 мА·ч и усиленной конструкцией корпуса.
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