Врач-диетолог Королева назвала полуфабрикаты самым вредным видом мяса

Нет гарантии, что в переработанных продуктах нет посторонних белковых примесей.Мясо и мясные продукты являются важной частью рациона, так как позволяют организму получать не только полезные микроэлементы и витамины, но и белок – важный строительный материал.
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