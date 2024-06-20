Карагандинцам бесплатно окажут консультации по социальным вопросам

21 июня в Центральном парке Караганды пройдет социальная ярмарка. Жителей города проконсультируют по различным интересующим их вопросам в сфере трудоустройства, здравоохранения, прав и правонарушений, передает корреспондент ekaraganda.
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