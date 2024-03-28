Наращиваем производство: Мелитопольский завод турбокомпрессоров готов повысить выработку до 120 тысяч изделий в год

Продукцию предприятия хорошо знают в России, Белоруссии и Казахстане.3 дня назад 1,6K прочитали «Мелитопольский завод турбокомпрессоров» собирается наращивать мощности, чтобы выпускать до 120 тысяч изделий в год.
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