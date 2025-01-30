Пошли по уклонной: украинцы стали главными нарушителями границы ЕС

Мимо минных полей, прикрываясь «антидрон-пончо», в полостях тепловозов, заснеженными перевалами и даже через приграничную VIP-сауну — пока Вашингтон и Киев обсуждают расширение мобилизации, украинцы бегут из страны.
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