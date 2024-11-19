Тренер из Сирии: Игра с Россией будет агрессивной

Сборная России сегодня принимает очередного футбольного аутсайдера — сборную Сирии. После победы со счетом 11:0 над сборной Брунея, которую сборная России одержала в пятницу в Краснодаре, лучших футболистов страны ждет еще один товарищеский матч.
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