Пора пересмотреть законность приватизации народной собственности в девяностых годах С начала сентября 2023 года в России резко выросли цены на топливо.
Бензиновый саботаж
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Микульский
ВВП уже 23 года борется с повышением цен на топливо. В итоге проигрывает 0:23! 😆
Ответить
2 час.
ВС
Владимир Скорняков
За повышение цен на бензин с стенке давно пора ставить....
Ответить
2 час.
Сергей Трофимов
уничтожить всех владельцев нефтяного и бензинового бизнеса и все под контроль государства
Ответить
2 час.
Свежие комментарии