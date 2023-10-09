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Бензиновый саботаж

Бензиновый саботаж

Пора пересмотреть законность приватизации народной собственности в девяностых годах С начала сентября 2023 года в России резко выросли цены на топливо.

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Комментарии
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Сергей Микульский
ВВП уже 23 года борется с повышением цен на топливо. В итоге проигрывает 0:23! 😆
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2 час.
ВС
Владимир Скорняков
За повышение цен на бензин с стенке давно пора ставить....
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2 час.
Сергей Трофимов
уничтожить всех владельцев нефтяного и бензинового бизнеса и все под контроль государства
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2 час.

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