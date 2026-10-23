В судах Орловской области за последние девять месяцев при досмотре не допустили пронос свыше 1400 опасных предметов, сообщает УФССП региона.
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