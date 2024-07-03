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ФАС выдала предупреждение операторам за взимание дополнительной платы в Крыму

ФАС выдала предупреждение операторам за взимание дополнительной платы в Крыму

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждение российским сотовым операторам МТС, "Мегафон" и "Билайн" за взимание дополнительной платы при нахождении абонента в Республике Крым и Севастополе.

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