ФАС выдала предупреждение операторам за взимание дополнительной платы в Крыму

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждение российским сотовым операторам МТС, "Мегафон" и "Билайн" за взимание дополнительной платы при нахождении абонента в Республике Крым и Севастополе.
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