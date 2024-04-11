В Новосибирске пройдет международный турнир по хоккею «Кубок будущего»

Новосибирск готовится к проведению международного турнира по хоккею "Кубок Будущего". По данным пресс-службы правительства, встречи молодежных сборных России, Белоруссии и Казахстана, а также игроков Студенческой хоккейной лиги, состоятся с 25 по 28 апреля 2024 года на ледовой арене "Сибирь-Арена".