На выборах президента России есть легальный кандидат, которого открыто поддерживают из-за рубежа явные враги России.
Ударить по русским через Кремль: На выборах президента замечен иностранный агент
Комментарии
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лл
лина любимцева
Я буду голосовать только за Путина. Пусть заканчивает на Украине то, что начал. А мы его поддержим.
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10 час.
Лидия Курзаева
Даже представить не могу кто может стать преемником Путина в такое тяжёлое для страны время. Поэтому свой голос отдам только за В,В,П. а нежелательные организации с инагентами давно пора прикрыть.
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9 час.
Александр Третьяк
Как интересно одни исконно русские фамилии кац .шульман
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8 час.
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