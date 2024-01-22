Ударить по русским через Кремль: На выборах президента замечен иностранный агент

Я буду голосовать только за Путина. Пусть заканчивает на Украине то, что начал. А мы его поддержим.

Лидия Курзаева

Даже представить не могу кто может стать преемником Путина в такое тяжёлое для страны время. Поэтому свой голос отдам только за В,В,П. а нежелательные организации с инагентами давно пора прикрыть.