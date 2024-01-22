Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Надежда Кувыкина
    Тоже не верю в их жобровольность. Они даже в экономику России не хотят вкладывать. Надо как то... Как то.. Но принуди...Олигархи скинутся...
  • Nikolay Stepanov
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Ударить по русским через Кремль: На выборах президента замечен иностранный агент

Ударить по русским через Кремль: На выборах президента замечен иностранный агент

На выборах президента России есть легальный кандидат, которого открыто поддерживают из-за рубежа явные враги России.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Я буду голосовать только за Путина.  Пусть заканчивает  на Украине то, что начал. А мы его поддержим.
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10 час.
Лидия Курзаева
Даже представить не могу кто может стать преемником Путина в такое тяжёлое для страны время.  Поэтому  свой голос  отдам только за  В,В,П.  а нежелательные организации с инагентами давно пора прикрыть.
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9 час.
Александр Третьяк
Как интересно одни исконно русские фамилии кац .шульман
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8 час.

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