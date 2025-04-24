Лебедев: ВС РФ уничтожили большую часть мощностей химзавода в Павлограде

Российские военные уничтожили значительную часть производственных мощностей химзавода в Павлограде, а также ударили по складу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с готовой продукцией, в том числе ракетами РСЗО.
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